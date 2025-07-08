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16:03, 8 июля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Афганистане и раскрыла стоимость поездки

Афганист Ковальская: Поездка в Афганистан обошлась в 150 тысяч рублей
Алина Черненко

Фото: Reuters

Афганист и автор Telegram-канала «Афганистан и немного прозы» Александра Ковальская, побывавшая в этой стране в ноябре 2024 года, раскрыла стоимость поездки. С россиянкой побеседовало издание «360.ru».

По словам Ковальской, путешествие в эту страну Центральной Азии обошлось ей в 150 тысяч рублей. «Но это была комфортная поездка. Если ехать дикарем, то вполне можно уложиться в 100 тысяч рублей», — пояснила она.

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Кроме того, девушка рассказала, что в Афганистан летает много авиакомпаний. Среди них — Air Arabia, Fly Dubai с пересадкой в Дубае или Шардже, а также местный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines, на самолетах которого можно добраться из Москвы.

Ковальская добавила, что в Афганистан стоит ехать не за достопримечательностями, а за «местным вайбом». Тем не менее там найдутся интересные для туристов места — например, Голубая мечеть в Мазари-Шарифе, храмовый буддистский комплекс и национальный парк Банди-Амир в Бамиане.

Афганист также отметила, что носить хиджаб в этой стране приезжим девушкам необязательно, но голову надо покрывать платком.

Первые предложения поездок в Афганистан появились на российском туристическом рынке в начале июля. Так, соотечественникам стал доступен тур длительностью 8 дней и 7 ночей в среднем за 220-250 тысяч рублей.

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