Российские экспортеры перевыполнили план по продаже валюты

Чиханчин: Российские экспортеры продают 70 процентов валюты при нормативе в 40

Российские экспортеры перевыполняют план по продаже валюты. Об этом заявил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.

В рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным глава ведомства отметил, что компании-экспортеры с запасом перевыполняют требования по продаже валютной выручки.

«Основная масса экспортеров у нас законопослушная и вызывают уважение — при нормативе 40 процентов они продают примерно около 70 процентов. Хотелось бы сказать, что здесь идет рост доли рубля в сделках и очень значительный, рост торговли в валюте дружественных стран и снижение примерно в два раза с недружественными странами», — пояснил Чиханчин.

Доля сделок в долларах, евро и фунтах сокращается, а с недавних пор в сферу влияния ведомства вошел также неттинг — когда экспортер не возвращает деньги, а импортер предзавозит на эти средства товар и рассчитывается уже на территории стран, добавил глава ведомства.

Указ об обязательной продаже валютной выручки был подписан президентом 11 октября 2023 года. Меру разработали для остановки падения курса рубля и увеличения предложения валюты на бирже. Сперва экспортеры должны были возвращать в Россию 80 процентов выручки, а продавать — 90 процентов от этой суммы. Позднее требования по возврату снизили сначала до 60 процентов, а затем и до 40 процентов.

В мае требование продлили до 30 апреля 2026 года. Компании обязаны зачислять на свои счета в банках не менее 40 процентов иностранной валюты и продавать на внутреннем рынке как минимум 90 процентов от объема валюты, что поступает на их счета в российских кредитных организациях, но не менее 25 процентов от средств с каждого экспортного контракта.