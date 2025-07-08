Российские спасатели помогли выброшенным из гнезда птенцам редкой птицы

Российские спасатели в День семьи, любви и верности помогли выброшенным из гнезда в Биробиджане птенцам редкой птицы — голубой сороки, которая обитает в Азии. Об этом сообщает EAOMedia.

В МЧС России обратились местные жительницы. Они нашли птенцов, рядом с которыми кружились их родители. «С помощью трехколенной лестницы мы вернули птенцов в гнездо, предварительно закрепив его веревками», — рассказал спасатель Вячеслав Екименко.

Ранее работники старейшего уральского завода спасли зайчат. Они прятались в высокой траве на территории предприятия, когда рабочие начали плановый покос.