Российские врачи провели еще одну операцию «девочке-бэтмену» из США

Врач Филиппова: «Девочке-бэтмену» из США провели новую операцию в Петербурге

Американке Луне Феннер, приехавшей в Санкт-Петербург на лечение, сделали новую операцию, которая шла более шести часов, сообщила журналистам РИА Новости лечащий врач девочки Ольга Филиппова. Юную пациентку прозвали «девочкой-бэтменом» из-за врожденного родимого пятна на лице.

По словам доктора, операция прошла хорошо. Длилась она дольше запланированного, но и сделано в этот раз больше, чем ожидалось, пояснила Филиппова. Девочке полностью удалили участки невуса вместе с рубцами. Теперь осталось только убрать фрагменты около скатов носа и на верхнем веке.

Как отметила врач, пациентка чувствует себя хорошо. Ей снимут швы приблизительно через две недели, затем Луну ждут еще два этапа лечения.

Ранее, в мае этого года, стало известно, что Феннер вернулась в Россию на операцию. Сначала ей были назначены необходимые обследования. Первая операция была запланирована на 7 мая. Врачи из США отказали родителям девочки в лечении, объяснив это трудновыполнимой программой операций. Однако свою помощь семье предложили краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года ее лечение продолжилось в Северной столице России.