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10:46, 3 мая 2025Из жизни

«Девочка-бэтмен» из США вернулась в Россию на операцию

Врач Филиппова: «Девочке-бэтмену» из США проведут новую операцию в России 7 мая
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: «RT на русском» / RuTube

Луна Феннер из США, которую из-за врожденного родимого пятна на лице прозвали «девочкой-бэтменом», вернулась на лечение в Россию. Об этом сообщает RT.

Девочка приехала в страну 3 мая и в настоящее время проходит обследование. Врач Ольга Филиппова из Санкт-Петербурга заявила, что пациентке проведут новую операцию 7 мая.

Так, сначала ей имплантируют три тканевых экспандера, за чем последует полтора месяца перевязок. Затем состоится еще одна операция, в рамках которой будут удалять рубцы с центральной зоны лица и делать пластику лица и век, пояснила медик.

В апреле сообщалось, что Луну Феннер выписали из частной клиники в Санкт-Петербурге после первой операции. При этом Филиппова рассказывала, что девочке планируется провести около пяти операций для удаления рубцов и восстановления кожи век.

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