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22:40, 22 апреля 2024Из жизни

«Девочку-бэтмена» выписали из клиники в Петербурге после операции

В Петербурге девочку «в маске Бэтмена» Феннер выписали из клиники после операции

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Четырехлетнюю Луну Феннер из США, которую из-за врожденного родимого пятна на лице прозвали «девочкой-бэтменом», выписали из частной клиники в Санкт-Петербурге после первой операции. Об этом сообщается на профильной странице учреждения «Гигантский Невус | Лечение» в соцсети «ВКонтакте».

«Девочка выписана на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении. Отмечается, что послеоперационный период прошел хорошо. Юной американке предстоит полтора месяца перевязок.

Ранее доктор медицинских наук и руководитель Центра лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ Ольга Филиппова сообщила, что в общей сложности Феннер проведут около пяти операций для удаления рубцов и восстановления кожи век. Хирург следила за историей девочки с 2021 года. Тогда врачи из Краснодарского края завершили ряд операций по удалению родимого пятна с лица Феннер. Как рассказала мать девочки, в настоящее время из-за рубцов у нее не до конца закрываются глаза. Исправить это взялись питерские врачи.

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      Марина Совина
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