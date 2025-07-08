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04:54, 8 июля 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о вызывающем наибольшую панику ВСУ моменте

ТАСС: ВСУ в Шевченко в ДНР при встрече с ВС России пытались бежать с позиций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Шевченко на западе Донецкой народной республики (ДНР) в подавляющем большинстве случаев пытались бежать с позиций. Об этом ТАСС сообщил штурмовик 57-й гвардейской мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Козерог.

«Кто-то пытается оказать сопротивление, но в подавляющем большинстве они стараются убежать, чтобы сохранить свою жизнь. Потому что боятся нас», — объяснил военный.

Козерог также рассказал, что наибольшая паника в рядах ВСУ возникает в момент приближения российских штурмовиков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко в ДНР, которое считалось самым перспективным на Украине.

Министерство обороны РФ заявило о взятии Шевченко 26 июня. Как указали в оборонном ведомстве, под контроль поселок взяли бойцы группировки войск «Восток».

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