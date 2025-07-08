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15:27, 8 июля 2025Мир

Самозванец выдал себя за госсекретаря США с помощью искусственного интеллекта

WP: Самозванец использовал искусственный интеллект и выдал себя за Марко Рубио
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters

Самозванец использовал сгенерированные искусственным интеллектом голос и тексты, выдавая себя за американского госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Согласно телеграмме, направленной офисом Рубио сотрудникам Госдепартамента, американские власти не знают, кто стоит за чередой попыток выдать себя за другого, но считают, что преступник, скорее всего, пытается манипулировать влиятельными правительственными чиновниками «с целью получения доступа к информации или счетам».

Как отмечает издание, мошенник смог связаться с тремя министрами иностранных дел, губернатором США и членом Конгресса.
Он использовал текстовые сообщения и зашифрованное приложение для обмена сообщениями Signal, которым активно пользуется администрация президента США Дональда Трампа. Преступник создал учетную запись под именем «Marco.Rubio@state.gov», чтобы связаться с ничего не подозревающими иностранными и отечественными дипломатами и политиками.

«Самозванец оставил голосовые сообщения в Signal по меньшей мере для двух человек, а в одном случае отправил текстовое сообщение, приглашая человека общаться в Signal», — говорится в телеграмме Госдепа.

Ранее стало известно, что Трамп продолжает пользоваться личным iPhone и принимает любые звонки, в том числе от незнакомых номеров. Отмечается, что подобное поведение президента является «чрезвычайно опасным», поскольку каждый звонок Трампу может быть перехвачен иностранной разведкой.

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