Снуп Догг оценил погоню полицейских за нарушителем на электроскутере в Магнитогорске

Рэпер Снуп Догг назвал погоню за самокатчиком в Магнитогорске самой смешной

Американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) оценил видео с погоней сотрудников правоохранительных органов за нарушителем на электроскутере в Магнитогорске. На это обратило внимание издание KP.RU.

В своих соцсетях артист выложил соответствующее видео, сопроводив его своим треком West Up. «Самая смешная погоня!» — подписал он ролик.

Ранее погоня правоохранителей за самокатчиком попала на видео. На нем видно, как транспортное средство движется по пешеходным переходам и тротуарам, а за ним едет полицейская машина.