Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:06, 8 июля 2025Культура

Снуп Догг оценил погоню полицейских за нарушителем на электроскутере в Магнитогорске

Рэпер Снуп Догг назвал погоню за самокатчиком в Магнитогорске самой смешной
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) оценил видео с погоней сотрудников правоохранительных органов за нарушителем на электроскутере в Магнитогорске. На это обратило внимание издание KP.RU.

В своих соцсетях артист выложил соответствующее видео, сопроводив его своим треком West Up. «Самая смешная погоня!» — подписал он ролик.

Ранее погоня правоохранителей за самокатчиком попала на видео. На нем видно, как транспортное средство движется по пешеходным переходам и тротуарам, а за ним едет полицейская машина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Миллионы рублей из бюджета потратили на дачу и баню сына бывшего замминистра обороны. Здания оформили как часть парка «Патриот»

    Путин назначил нового министра транспорта России

    Найдено захваченное пиратами судно с баснословными сокровищами

    В Петербурге лишь единицы оказались биологическими отцами своих детей

    Из правительства Курской области уволилась вторая за пять месяцев министр финансов

    Ким Кардашьян похвасталась бриллиантовыми ожерельями за миллиарды рублей

    В России одобрили расширение перечня условий для лишения мигрантов гражданства

    Примаков назвал аморальным определять в предатели всех уехавших из России

    На Западе раскрыли последствия продолжения Зеленским украинского конфликта

    Дочери Оззи Осборна сделали предложение руки и сердца во время прощального концерта рокера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости