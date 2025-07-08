Количество пессимистов на Украине выросло в девять раз

Количество пессимистов на Украине, которые считают, что через 10 лет страна будет разрушена с большим оттоком населения, выросло в девять раз. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на данные социологических опросов.

«"Как вы видите Украину через 10 лет: процветающей страной Евросоюза или разрушенной страной с большим оттоком людей?". Еще во время опросов в декабре 2024 года более 57 процентов считало, что Украина через 10 лет будет процветать в ЕС. А сейчас уже 47 процентов видят Украину разрушенной», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что немалую роль в росте числа тревожно ожидающих будущего человек повлиял приход к власти в США президента Дональда Трампа. В частности, его публичный конфликт с Владимиром Зеленским негативно повлиял на общественные настроения украинцев.

6 мая Зеленский получил третье место в рейтинге доверия граждан страны, проиграв бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному и начальнику Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным соцопроса, уровень доверия к Залужному, Буданову и Зеленскому составляет 70, 65 и 58 процентов соответственно. Если бы выборы президента прошли на этой неделе, в первом туре почти 30 процентов опрошенных отдали бы голоса действующему президенту, а 16,7 процента — экс-главкому ВСУ.