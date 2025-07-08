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18:49, 8 июля 2025Бывший СССР

Солдаты ВСУ переполнили больницу в украинском городе

ТАСС: Солдаты ВСУ переполнили центральную больницу в Сумах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) переполнили Центральную клиническую больницу в Сумах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Жителей Сум уже давно не принимают в учреждение здравоохранения, отказывая в госпитализации под любым предлогом», — сказал собеседник агентства.

О том, что раненых солдат ВСУ отправляют в эту больницу, стало известно из соцсетей. По словам местных жителей, в медицинском учреждении переполнены не только палаты, но и коридоры.

Ранее близкие украинских бойцов сообщили, что сотни солдат пропали из 158-й механизированной бригады в Сумской области. Под Сумы был переброшен батальон, состоящий фактически полностью из мобилизованных предпенсионного возраста.

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