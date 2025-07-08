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20:10, 8 июля 2025Мир

США уличили в поставке вирусов в Ухань

Daily Caller: США финансировали поставку 11 тысяч образцов вирусов в Ухань
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vincent Yu / AP

США через Агентство по международному развитию (USAID) финансировали поставку 11 тысяч образцов вирусов в китайский город Ухань, ставший эпицентром пандемии COVID-19. Об этом сообщает Daily Caller.

«USAID финансировало транспортировку 11 тысяч образцов из провинции Юньнань, где циркулируют некоторые из ближайших родственников COVID-19, в Ухань, эпицентр пандемии», — утверждается в публикации.

Согласно материалу, USAID реализовывало 10-летнюю программу по сбору образцов вирусного материала по всему миру, включая «один из самых близких известных родственников COVID». По данным издания, агентство при этом не имело никакого четкого плана по обеспечению того, чтобы образцы «не были направлены на создание биооружия и оставались доступными для американского правительства».

В мае информационное бюро Госсовета КНР обнародовало документ, в котором обвинило США в происхождении коронавируса.

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