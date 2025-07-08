Россиянин Сороколетов поплатился за фотографии военного объекта

Севастополец Сороколетов получил 17 лет колонии за госизмену в пользу Украины

Севастопольский городской суд приговорил к 17 годам лишения свободы 37-летнего местного жителя Вадима Сороколетова, признав его виновным в госизмене в пользу Киева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Суд установил, что мужчина в сентябре 2023 года вступил в чат-контакт, координируемый Главным управлением разведки Минобороны Украины. Севастополец занялся разведывательной и диверсионно-террористической деятельностью против интересов России. Он отснял фотографии военного объекта Вооруженных сил России и собрал сведения о нем, а затем передал информацию украинской спецслужбе. Мужчину выявили сотрудники крымского управления ФСБ.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд закрыл процесс по делу в отношении бывшего российского военнослужащего по фамилии Ажаев, который продал секретные данные Вооруженным силам Украины за 80 долларов.