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15:44, 8 июля 2025Силовые структуры

Россиянин Сороколетов поплатился за фотографии военного объекта

Севастополец Сороколетов получил 17 лет колонии за госизмену в пользу Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Севастопольский городской суд приговорил к 17 годам лишения свободы 37-летнего местного жителя Вадима Сороколетова, признав его виновным в госизмене в пользу Киева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Суд установил, что мужчина в сентябре 2023 года вступил в чат-контакт, координируемый Главным управлением разведки Минобороны Украины. Севастополец занялся разведывательной и диверсионно-террористической деятельностью против интересов России. Он отснял фотографии военного объекта Вооруженных сил России и собрал сведения о нем, а затем передал информацию украинской спецслужбе. Мужчину выявили сотрудники крымского управления ФСБ.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд закрыл процесс по делу в отношении бывшего российского военнослужащего по фамилии Ажаев, который продал секретные данные Вооруженным силам Украины за 80 долларов.

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