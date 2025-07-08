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16:25, 8 июля 2025Моя страна

Свердловские врачи спасли израильтянке жизнь накануне свадьбы

В Екатеринбурге больная диабетом иностранка вышла замуж за россиянина в больнице
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Екатеринбурге врачи спасли жизнь невесте накануне свадьбы. Об этом сообщает «Областная газета» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Свердловской области.

Свердловские хирурги спасли 29-летнюю гражданку Израиля Анастасию, больную тяжелой формой диабета. Израильтянка специально приехала в Россию ради свадьбы с Владимиром, военным и участником специальной военной операции. Однако в поездке у женщины развилась гангрена стопы, потребовавшая срочной операции. «Сначала мы ампутировали стопу, но через несколько дней пришлось удалить ногу выше колена — это спасло пациентку от сепсиса», — пояснила хирург Наталья Мережникова. Несмотря на сложную операцию, Анастасия вышла замуж, как и хотела — пара смогла провести выездную регистрацию прямо в больнице.

Анастасия ранее потеряла зрение из-за диабета, а ее муж после ранения должен постоянно проходить гемодиализ из-за повреждения почек. «Мы физически — инвалиды, но нам комфортно вместе, мы понимаем друг друга с полуслова. Володе придется меня носить на руках — об этом мечтает каждая девушка, хотя, разумеется, не по такой причине. Я очень благодарна медперсоналу отделения больницы, где врачи боролись за меня, девочки-медсестры помогли принять мое новое состояние тела, а на регистрацию брака даже надули воздушные шарики. Я тронута этой душевной заботой», — рассказала женщина.

Сейчас женщина выписана из больницы и адаптируется к новым условиям жизни.

Ранее в федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Красноярска провели уникальную операцию шестимесячной девочке из Бурятии и «научили» ее дышать. Маленькая пациентка с комплексным врожденным пороком сердца находилась на аппарате искусственной вентиляции легких все шесть месяцев своей жизни.

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