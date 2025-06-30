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19:03, 30 июня 2025Моя страна

Красноярские кардиологи научили дышать шестимесячную девочку с пороком сердца

В Красноярске спасли шестимесячную девочку, которая с рождения не могла дышать
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Красноярска провели уникальную операцию шестимесячной девочке из Бурятии и «научили» ее дышать. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Маленькая пациентка с комплексным врожденным пороком сердца находилась на аппарате ИВЛ все шесть месяцев своей жизни. Недоношенная девочка весом всего 1,8 килограмма при рождении была доставлена в Красноярск в крайне тяжелом состоянии с сердечной и дыхательной недостаточностью. Кардиологи провели ребенку сложную операцию и спасли ей жизнь.

«Это беспрецедентный случай в нашей практике, — рассказал детский анестезиолог-реаниматолог Иван Афанасьев. — После успешной операции нам пришлось буквально заново "учить" ребенка дышать, так как дыхательные мышцы за полгода полностью атрофировались».

Реабилитационный процесс занял несколько недель. Медики постепенно уменьшали параметры искусственной вентиляции, параллельно проводя специальную терапию для восстановления функции легких. Как отмечают врачи, ключевую роль сыграл мультидисциплинарный подход с участием кардиохирургов, реаниматологов и физиотерапевтов.

Сейчас состояние девочки стабилизировалось, и в ближайшее время ее переведут в больницу Улан-Удэ для дальнейшего наблюдения.

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