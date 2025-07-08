Сообщение о подготовке тайной мобилизации в новых регионах России не подтвердилось

На Украине распространили фейк о подготовке мобилизации в новых регионах РФ

Во вторник, 8 июля, украинские медиа сообщили, что Россия разрешила служить в армии без паспорта, чтобы провести тайную мобилизацию в новых регионах. Президент России Владимир Путин действительно подписал новый закон об упрощении системы комплектования Вооруженных сил. Однако о мобилизации в России разговоров нет.

7 июля вступил в силу подписанный Путиным закон, который должен упростить систему комплектования Вооруженных сил. Согласно документу, который был опубликован на официальном портале правовой информации, служить по контракту с Минобороны смогут иностранцы и лица без гражданства.

В пояснительной записке уточняется, что цель закона — «безотлагательность принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил», передает ТАСС.

В январе 2024 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что по итогам 2023-го количество иностранных добровольцев в зоне специальной военной операции увеличилось в семь раз. Президент России тогда дал указание «пойти навстречу» желанию этих людей и «помочь им перебраться в зону боевых действий». Об этом сообщала газета «Взгляд».

При этом о мобилизации в России нет никаких данных. Об этом не говорят ни официальные представители власти, ни даже украинские Telegram-каналы. Кроме того, в начале июля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года более 210 тысяч контрактников приняты в Вооруженные силы России (ВС РФ) с начала года. Еще 18 тысяч человек поступили в добровольческие подразделения, сообщал ТАСС.

«В целом хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший», — отметил тогда Медведев.

Информация о том, что Россия разрешила служить в армии без паспорта, получила широкое распространение в российских СМИ. О новом законе написали «Лента.ру», «Ведомости», «Российская газета».

Однако дополнение украинских медиа, что это было сделано для того, чтобы провести тайную мобилизацию в новых регионах, не получило распространение в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».