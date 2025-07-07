Путин разрешил иностранцам проходить военную службу при ряде условий

Путин уточнил порядок прохождения военной службы в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, уточняющий порядок прохождения военной службы в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Одним из изменений стало то, что теперь иностранные граждане смогут служить не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Еще одним пунктом уточняется порядок увольнения военнослужащих с военной службы и исключения их из списков личного состава воинской части. Отныне военнослужащий, проходящий службу по контракту и имеющий несколько оснований для увольнения, сможет уволиться по выбранному им основанию, за исключением случаев, когда увольнение производится по особым основаниям, в числе которых теперь — включение в реестр иноагентов.

2 июля Совет Федерации одобрил закон, который разрешает лицам без гражданства служить по контракту в Вооруженных силах (ВС) России. Закон предполагает, что лица получат право заключать контракт на прохождение военной службы в ВС России и воинских формированиях. Поправки вносятся в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих»