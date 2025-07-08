Тимоти Шаламе взволновал фанатов одной деталью на новых фото папарацци

Франко-американский актер и кинопродюсер Тимоти Шаламе попал в объективы папарацци в Сен-Тропе, Франция, и взволновал фанатов. На соответствующие комментарии в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Page Six.

29-летний артист был замечен во время совместного отпуска с возлюбленной, 27-летней американской телезвездой Кайли Дженнер. Так, Шаламе предстал перед камерами в серых штанах, бело-зеленой футболке и синей бейсболке, поверх которой была повязана бандана.

По мнению поклонников, актер повязал платок не просто так. Они заметили, что затылок под ним был гладко выбрит. «Боже мой, короткая стрижка?», «Это разочаровывает», «Думаю, это образ для третьей части "Дюны"», «Бабушкин шик», — обсуждали они.

В июне сообщалось, что Тимоти Шаламе задумался о съемках для бренда нижнего белья Skims, создательницей которого является американская бизнесвумен Ким Кардашьян.