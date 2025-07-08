Трамп отреагировал на действие Нетаньяху словами «спасибо, Биби»

Трамп ответил на выдвижение на Нобелевскую премию мира фразой «спасибо, Биби»

Президент США Дональд Трамп удивился его выдвижению премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает CNN.

«Я не знал! Ого! Такой шаг именно от тебя — очень значимо. Большое спасибо, Биби», — ответил американский лидер.

Ранее Нетаньяху сообщил Трампу, что выдвинул его на Нобелевскую премию мира. Соответствующее письмо израильский политик вручил американскому лидеру во время встречи в Белом доме. Израильский премьер отметил, что высоко ценит усилия Трампа, направленные «на достижение мира и безопасности в мире и особенно на Ближнем Востоке».