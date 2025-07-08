Туалетный розыгрыш парня довел его возлюбленную до больницы

Пользовательница Reddit под ником Makuza1999 поделилась на портале историей о том, как туалетный розыгрыш возлюбленного довел ее до больницы. По словам автора поста, из-за случившегося она решила разорвать с ним отношения.

Рассказчица сообщила, что ей 21 год и она встречается с молодым человеком на протяжении семи месяцев. «Мой парень — тиктокер, у него больше 100 тысяч подписчиков. Он снимает пранки и, по сути, просто донимает людей на улицах», — написала она.

Девушка отметила, что не знала о блогерской карьере возлюбленного, пока сама не стала жертвой его розыгрыша. Автор поста раскрыла, что несколько дней назад молодой человек положил в унитаз большого игрушечного паука и спрятал в помещении камеры. «Я сильно боюсь пауков. (...) У меня от них панические атаки», — уточнила она.

Увидев игрушечного паука в унитазе, героиня истории закричала и выбежала из санузла, после чего поскользнулась, упала и потянула лодыжку. «А он просто подошел ко мне со смехом», — вспомнила девушка. Молодые люди поехали в больницу, где выяснилось, что у автора поста небольшое растяжение.

При этом, как заверила девушка, парень проигнорировал ее просьбы не выкладывать в TikTok получившийся ролик и в итоге опубликовал его. После этого она решила расстаться с ним. «Я рассказала обо всем семье и друзьям, а они думают, что я слегка преувеличиваю», — добавила она и попросила комментаторов поделиться мнением о случившемся.

В комментариях большинство пользователей поддержали решение девушки о расставании. Многие также заявили, что на ее месте пожаловались бы на бойфренда в полицию из-за установки видеокамер в туалете.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что благодаря водительским правам своего партнера узнала его тайну. После этого автор публикации рассталась с бойфрендом.