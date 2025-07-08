Уроженку Украины лишили российского гражданства

В Магадане уроженку Украины лишили гражданства РФ за участие секте

Магаданский суд вынес приговор уроженке Украины за участие в запрещенном религиозном объединении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.

Женщина получила два года лишения свободы условно. Ее также лишили российского гражданства. Осужденная обязана уехать из России, ее паспорт признали недействительным и изъяли.

Следователи установили, что женщина участвовала в запрещенной секте. Это преступление, направленное против основ конституционного строя и безопасности государства.

Ранее стало известно, что главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства.