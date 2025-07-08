В Армении депутат целился бутылкой в оппозиционера и попал в своего коллегу

News.am: Депутат Ованнисян попал бутылкой с водой в своего коллегу Амбарцумяна

Депутат фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян целился бутылкой с водой в оппозиционного депутата, но попал в своего коллегу по фракции Карена Амбарцумяна. Видео инцидента публикует News.am.

На кадрах видно, как Ованнисян берет со стола бутылку и замахивается, чтобы бросить ее в сторону оппозиционера. Между ними стоят другие члены парламента. Через несколько секунд бутылка попадает в Амбарцумяна, который после удара берется за голову.

Позже Артур Ованнисян в беседе с журналистами выразил сожаление по поводу случившегося, а также извинился перед общественностью за инцидент.

Ранее в сети появилось видео драки в парламенте Армении. Это произошло в ходе рассмотрения ходатайства прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от оппозиционной фракции «Армения» Артура Саркисяна, которого подозревают в организации теракта и попытке захвата власти.