В Британии заявили о давлении Трампа на Нетаньяху из-за Газы

Sky News: Трамп требует от Нетаньяху прекратить войну в Газе

Президент США Дональд Трамп оказывает сильное давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, требуя прекратить войну в Газе. Об этом заявил британский телеканал Sky News.

«США уже начали оказывать давление на Израиль, и сегодня вечером оно будет сильным», — рассказал один из неназванных собеседников телеканала.

Отмечается, что Нетаньяху прибыл в Вашингтон в понедельник, после чего встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио. На 8 июля у него запланирована встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Источники Sky News подчеркивают, что хозяин Белого дома намерен продолжить давить на израильского премьера.

Ранее Трамп сообщил, что Израиль принял предложение о временном 60-дневном перемирии в Газе. Он также пригрозил радикальному палестинскому движению ХАМАС, что в случае отказа от прекращения огня группировке станет «только хуже».