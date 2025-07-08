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09:26, 8 июля 2025Наука и техника

В Эстонии представили робота с противотанковыми ракетами

Milrem Robotics представила роботизированную платформу Type-X с ПТРК Akeron
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал bmpd / Milrem Robotics

Эстонская компания Milrem Robotics представила роботизированную платформу Type-X с новым противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Akeron LP. Об этом сообщил Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.

Гусеничная машина несет восемь контейнеров с ракетами, способными поразить цель на дальности до восьми километров. ПТРК, который работает по принципу «выстрелил и забыл», может вести огонь с закрытых позиций. Также Type-X оснастили станцией радиотехнической разведки RFHunter для поиска целей.

Отмечается, что интеграцию ПТРК семейства Akeron произвели в рамках европейского проекта Modular Architecture Solution for EU States (MARSEUS).

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Базовая версия Type-X весит 12,5 тонны. Машина, которая может нести до пяти тонн полезной нагрузки, развивает скорость до 80 километров в час на шоссе.

В апреле стало известно, что cпециалисты Вольского военного института материального обеспечения разработали наземный логистический дрон «Вольчанин» грузоподъемностью 500 килограммов.

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