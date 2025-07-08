В ФСБ пригрозили завербованным для диверсий и шпионажа в России

ФСБ: Вербуемые Киевом для диверсий и шпионажа граждане понесут суровое наказание

Граждан, поддавшимся вербовке украинских спецслужб для совершения терактов, диверсий и шпионажа на территории России, ждет неотвратимое суровое наказание. Об этом ТАСС заявили в центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве указали, что со стороны Киева не снижается активность по поиску желающих нанести ущерб безопасности России, их вербовка осуществляется в интернете, соцсетях, Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Все преступники будут привлечены к заслуженной ответственности, добавили в ФСБ, указав на неотвратимость наказания.

Ранее сообщалось, что Севастопольский городской суд приговорил к 17 годам лишения свободы 37-летнего местного жителя Вадима Сороколетова, признав его виновным в госизмене в пользу Киева. Он собрал и передал украинской разведке местоположение постов противовоздушной обороны и подразделений Черноморского флота.