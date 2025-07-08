В Хабаровске задержали девушку за поджог на железной дороге

В Хабаровске задержали девушку за поджог релейных шкафов на железной дороге

В Хабаровске задержали 19-летнюю девушку по подозрению в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на транспортную полицию Дальнего Востока.

По данным ведомства, девушка устроила диверсию по указанию куратора, который связался с ней в мессенджере и пообещал денежное вознаграждение за поджог в размере 35 тысяч рублей.

Россиянка приехала к железнодорожным путям станции Красная речка Хабаровского края и залила в два релейных шкафа смесь бензина с пенопластом, а затем подожгла их.

Ранее ученика девятого класса из Томской области заподозрили в попытке диверсии на железной дороге. По данным журналистов, в конце апреля или в начале мая этого года подросток скрутил болты и гайки на рельсах железной дороги в районе улицы Славского. Затем он разобрал стыковую накладку, которую используют для соединения концов рельс между собой.