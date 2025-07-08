Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:05, 8 июля 2025Силовые структуры

В Хабаровске задержали девушку за поджог на железной дороге

В Хабаровске задержали девушку за поджог релейных шкафов на железной дороге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Хабаровске задержали 19-летнюю девушку по подозрению в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на транспортную полицию Дальнего Востока.

По данным ведомства, девушка устроила диверсию по указанию куратора, который связался с ней в мессенджере и пообещал денежное вознаграждение за поджог в размере 35 тысяч рублей.

Россиянка приехала к железнодорожным путям станции Красная речка Хабаровского края и залила в два релейных шкафа смесь бензина с пенопластом, а затем подожгла их.

Ранее ученика девятого класса из Томской области заподозрили в попытке диверсии на железной дороге. По данным журналистов, в конце апреля или в начале мая этого года подросток скрутил болты и гайки на рельсах железной дороги в районе улицы Славского. Затем он разобрал стыковую накладку, которую используют для соединения концов рельс между собой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о разочаровании из-за решения Путина по Украине

    Обвиняемый в подготовке теракта в Москве оказался связан с криминалом

    В США раскрыли сроки возобновления поставок оружия Украине

    Пожилая женщина нашла неожиданное применение секс-игрушке сына

    Один неприятный побочный эффект гормональных контрацептивов объяснили

    В США оценили готовность к войне с Россией

    В США раскрыли фундаментальную проблему Украины и ее союзников

    Обвиняемый в подготовке теракта в Москве работал с иностранной спецслужбой

    Названы основные причины вибрации руля в авто

    На Украине задали неудобный вопрос ЕС о «самых жестких» санкциях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости