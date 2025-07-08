В Киеве произошла стрельба

Депутат Гончаренко: В Деснянском районе Киева произошла стрельба

В Деснянском районе Киева произошла стрельба, жертвой которой стал один человек. Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся», — говорится в публикации.

В результате выстрела мужчины не стало.

14 мая в одном из отелей в Святошинском районе Киева также произошла стрельба. Стрелок был задержан, никто из граждан не пострадал.