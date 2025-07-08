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12:47, 8 июля 2025Мир

В Кремле дали оценку мирным усилиям Трампа

Песков: Россия ценит усилия Трампа по инициации переговоров Москвы и Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Россия ценит усилия президента США Дональда Трампа по инициации переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, мы высоко ценим усилия Соединенных Штатов и лично президента Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что между Россией и Украиной есть большой потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений.

Ранее Песков заявил, что список недружественных стран может быть пересмотрен.

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