В Кремле дали оценку мирным усилиям Трампа

Песков: Россия ценит усилия Трампа по инициации переговоров Москвы и Киева

Россия ценит усилия президента США Дональда Трампа по инициации переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, мы высоко ценим усилия Соединенных Штатов и лично президента Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что между Россией и Украиной есть большой потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений.

Ранее Песков заявил, что список недружественных стран может быть пересмотрен.