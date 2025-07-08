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12:42, 8 июля 2025Мир

В Кремле допустили пересмотр списка недружественных стран

Песков: Список недружественных стран может быть пересмотрен
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Список недружественных стран может быть пересмотрен. Такой сценарий допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Безусловно, список недружественных стран может пересматриваться. Собственно, это не догма», — отметил он.

По его словам, страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны, а как только эти действия прекращаются и наступает фаза налаживания отношений, то на повестку может встать вопрос о пересмотре списка.

Песков также заявил, что Россия все еще ждет от Украины сроков нового раунда прямых переговоров между странами. Он пообещал сообщить, как только даты переговоров будут согласованы.

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