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12:53, 8 июля 2025Мир

В Кремле раскрыли отношение к антироссийским санкциям США

Песков: США по-прежнему реализуют незаконные санкции против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

США по-прежнему реализуют антироссийские санкции, которые Москва считает незаконными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В настоящий момент Соединенные Штаты реализуют ряд ограничений. Мы считаем, что эти санкции являются незаконными», — сказал он.

По словам представителя Кремля, антироссийские санкции вредят предпринимателям обеих стран. Однако он подчеркнул, что Россия многому научилась за годы рестрикций Запада и сделает все возможное для минимизации последствий санкций.

Ранее Песков допустил пересмотр списка недружественных стран. Он отметил, что этот список — не догма и может изменяться.

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