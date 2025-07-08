В России начали выдавать гранты на свадебные расходы

В Татарстане начали выдавать гранты по 100 тысяч рублей на свадебные расходы

Татарстан стал первым регионом, в котором власти начали выдавать гранты по 100 тысяч рублей на свадебные расходы. Об этом пишет «Российская газета».

80 пар могут претендовать на такую субсидию до конца года. При этом жениху и невесте не должно быть более 35 лет и они должны проживать в республике не менее трех лет. Подать заявку на грант можно через приложение «Госуслуги РТ 2.0» — заполнить анкету и приложить видеовизитку. Кроме того, будущим супругам необходимо пройти собеседование. После всех перечисленных этапов деньги поступят на карту молодоженов в течение пяти рабочих дней.

Первый замминистра по делам молодежи республики Софья Галиева-Мустафина объяснила, что инициатива поможет сохранить традиции народов России. «Свадьба — это очень и очень дорого. Мы хотим, чтобы этот день запомнился молодоженам», — отметила она.

Ранее сообщалось, что россияне отпраздновали свадьбу на главной сцене фестиваля в Сочи.