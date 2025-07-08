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14:21, 8 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали условие повышения МРОТ

Депутат Бессараб: Повышение МРОТ до 60 тысяч рублей невозможно
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей на данный момент невозможно, поскольку это потребует перестройки всей экономической системы страны, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Можно, конечно, напечатать деньги. Но с 90-х годов мы стараемся к этому не прибегать. Сегодня реально можно рассчитывать на МРОТ в размере 35 тысяч рублей к 2030 году — мы предпринимаем для этого последовательные шаги», — сказала политик.

Она объяснила, что для того, чтобы поднять МРОТ до 60 тысяч рублей, экономика должна зарабатывать колоссальные суммы — только в этом случае такой подход будет оправдан.

«Также нужно помнить, что МРОТ — это минимальная зарплата за неквалифицированный труд. Если условная уборщица получает 60 тысяч рублей, сколько должен зарабатывать инженер? Высококлассный токарь? Придется перестраивать всю экономику, а в бюджете денег для этого нет», — заключила Бессараб.

Ранее Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что МРОТ должен быть не ниже 60 тысяч рублей. Он напомнил, что правительство повышает МРОТ по поручению президента РФ.

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