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13:54, 8 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России отреагировали на продажу военным секретной информации Украине за 80 долларов

Депутат Колесник: Продавший данные Украине военный — идейный враг России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший российский ефрейтор-контрактник, продавший Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретную информацию за 80 долларов, идейный враг России, и сумма не имеет значения, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Во-первых, с этим борются наши специальные службы. (…) Во-вторых, деньги здесь не имеют никакого значения. За деньги хоть понятна мотивация — жадность, но здесь он враг идейный», — сказал Колесник.

Он посчитал, что задержанный военнослужащий совершил государственную измену, что может повлечь за собой лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

«Самое главное — человек изменил своей родине, а уж какие у него были мотивации — это уже вопросы суда, следственных органов. (…) То есть тут человек был замотивирован, и, судя по показаниям, замотивирован идейно», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что бывший ефрейтор-контрактник из Челябинска продал ВСУ секретную информацию и фото за 80 долларов. Мужчина получил оплату в два транша — 30 и 50 долларов. Перед этим он отправил украинским спецслужбам фотографии с российской техникой, складами с продовольствием и вооружением. Экс-военный признал факт отправки фото и получения денег, но заявил, что не считает, что совершил преступление, и не признал вину.

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