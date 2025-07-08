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15:04, 8 июля 2025Россия

В РПЦ призвали ввести уголовную ответственность для отмечающих один народный праздник

Протоиерей Рыбаков призвал ввести уголовную ответственность за день Ивана Купалы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В России нужно ввести уголовную ответственность за празднование дня Ивана Купалы. К таким мерам по отношению к отмечающим этот народный праздник призвал представитель РПЦ, протоиерей Виталий Рыбаков, чьи слова приводит «Абзац».

По его мнению, праздник не имеет ничего общего с корнями российской государственности.

«Было бы разумным запретить. Стоит этот вопрос проработать законодательно. Необходимо привлекать к ответственности тех, кто пропагандирует его. Недавно 12 лет заключения назначили основателю "Церкви последнего завета" Сергею Торопу (Виссариону). Можно обратить внимание [на этот пример] — фактически то же самое», — пояснил священнослужитель.

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По его словам, традиции данного праздника не имеют исторических оснований. Помимо этого, православное общество никогда их не одобряло. Рыбаков привал привлекать к ответственности тех, кто пропагандирует праздник, а также оградить общество от агрессивных действий со стороны неоязычников.

Ранее митрополит Владимирский и Суздальский Никандр предложил печатать список традиционных ценностей на тетрадях по аналогии с таблицей умножения и гимном страны. По мнению иерарха РПЦ, российские школьники прочитают этот список и будут интересоваться у отцов, что значит та или иная ценность.

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