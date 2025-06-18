В РПЦ захотели вынудить школьников постоянно иметь под рукой список традиционных ценностей

Митрополит РПЦ Никандр предложил печатать на тетрадях традиционные ценности

В РПЦ захотели вынудить школьников постоянно иметь под рукой список традиционных ценностей — для этого их список предложили печатать на тетрадях по аналогии с таблицей умножения и гимном страны. С таким предложением выступил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, его слова приводит РИА Новости.

По мнению иерарха РПЦ, российские школьники прочитают этот список и будут интересоваться у отцов, что значит та или иная ценность.

Никандр отметил, что мало кто знаком с указом президента России Владимиром Путиным, где перечисляются все традиционные ценности. Он добавил, что одной из них является «преобладание духовного над материальным», но не назвал остальные.

Всего в списке из указа президента 17 ценностей, среди которых — «жизнь» и «коллективизм».

Что входит в список традиционных ценностей? К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Ранее главный священник в зоне СВО протоиерей Димитрий (Василенков) назвал грехи военных. Часть проступков Василенков сформулировал языком церкви, а часть — языком военной полиции. Среди последних грехов, упомянутых священником — «способствование оставлению позиций и дезертирству сослуживцев», «способствование передаче информации сопредельной стороне о расположении воинского контингента» и «неисполнение приказов руководства».