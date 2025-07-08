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06:43, 8 июля 2025Мир

В США резко раскритиковали «план Зеленского»

Аналитик Слебода: Зеленский готов пожертвовать каждым украинцем
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать каждым украинцем, лишь бы боевые действия не прекращались. «План Зеленского» резко раскритиковал американский аналитик Марк Слебода.

«Киев не перестанет воевать. Это не означает, что они смогут эффективно сопротивляться, их потери будут расти в геометрической прогрессии, а территория уменьшаться. Они готовы пожертвовать каждым украинцем, несмотря на пол и возраст. В Киеве уже говорят о подготовке мобилизации женщин», — сказал он.

Эксперт также отметил, что это «безумие» продолжается в том числе благодаря поддержке западных стран. Ненависть к России все еще остается «основой всей украинской государственности», заключил Слебода.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал о ярком сигнале США Украине. «Отказ BlackRock делать фонд по восстановлению Украины, на который возлагал такие надежды Зеленский, говорит о том, что США "выходят" из Украины по-настоящему», — написал он.

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