В ВСУ признали затруднительное положение под Константиновкой из-за российских дронов

NYT сообщила о сложном положении ВСУ под Константиновкой из-за российских дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили о «затруднительном положении» в Донецкой народной республике (ДНР) из-за российских дронов. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Украинские военные отметили, что расширение возможностей Российской армии по нанесению ударов с помощью беспилотников дает ей преимущество в районе Константиновки. Отмечается, что ВС России образовали 16-километровый карман вокруг подразделений ВСУ, частично окружив их с востока, юга и запада. Как признали украинские бойцы, район полностью простреливается, а практически каждое движение круглосуточно отслеживается беспилотниками.

Из-за этого солдаты ВСУ оказываются «в затруднительном положении» без ротации или возможности эвакуировать раненых, отмечает NYT.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил военное значение Константиновки. По его словам, населенный пункт используется Вооруженными силами Украины как главный логистический хаб на севере Донбасса.