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10:51, 8 июля 2025Силовые структуры

Верховный суд России разрешил воровской жаргон на заседаниях

Верховный суд РФ разрешил использовать воровской жаргон при присяжных
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России разрешил использовать при присяжных воровской жаргон. Об этом сообщает РИА Новости.

Также разрешено исследовать данные с сайта про воров в законе.

Такое решение было принято после рассмотрения жалобы вора в законе, осужденного на Алтае. Его адвокат заявил, что при присяжных в ходе разбирательств использовался жаргон: «положенец», «смотрящий», «общак» и другие. Однако ВС РФ не счел это основанием для отмены приговора, отметив, что, будучи смотрящим, тот вел себя подобающим образом, а в суде сам рассказал о характеристиках лиц, относящихся к воровской среде.

В таких условиях, заключил Верховный суд, использовать терминологии, присущие криминальной среде, допустимо.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге суд арестовал Заура Шипилова по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

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