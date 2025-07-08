Верховный суд России разрешил воровской жаргон на заседаниях

Верховный суд РФ разрешил использовать воровской жаргон при присяжных

Верховный суд (ВС) России разрешил использовать при присяжных воровской жаргон. Об этом сообщает РИА Новости.

Также разрешено исследовать данные с сайта про воров в законе.

Такое решение было принято после рассмотрения жалобы вора в законе, осужденного на Алтае. Его адвокат заявил, что при присяжных в ходе разбирательств использовался жаргон: «положенец», «смотрящий», «общак» и другие. Однако ВС РФ не счел это основанием для отмены приговора, отметив, что, будучи смотрящим, тот вел себя подобающим образом, а в суде сам рассказал о характеристиках лиц, относящихся к воровской среде.

В таких условиях, заключил Верховный суд, использовать терминологии, присущие криминальной среде, допустимо.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге суд арестовал Заура Шипилова по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.