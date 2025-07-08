Вероятность отказа Китая от сотрудничества с Россией из-за требования Европы оценили

Политолог Асафов: Китай не откажется от сотрудничества с Россией из-за Европы

Китай не станет отказываться от сотрудничества с Россией после требования главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Китай довольно ясно высказывался по этому вопросу. Очевидно, слова главы ЕК — это реакция на недавнее заявление Китая, в котором говорилось о том, что страна по очевидным причинам не приемлет поражение России. Это просто очередная попытка встать в ультимативную позицию», — убежден политолог.

Асафов заметил, что Китай достаточно прохладно относится к подобным заявлениям и чаще всего никак на них не реагирует. Политолог уверен, что Пекин будет действовать исключительно в своих интересах.

«Вызовет ли это какой-то скандал — тоже вряд ли, — считает Асафов. — Будет сдержанная реакция со стороны Китая. Так что вся эта история не закончится ничем ни для фон дер Ляйен, ни для российско-китайских отношений».

Ранее Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в поддержке экономики России в условиях конфликта на Украине. Она потребовала от Пекина ограничить сотрудничество с Москвой и подчеркнула, что отношение Китая к украинскому конфликту станет определяющим фактором для его будущих отношений с Европейским союзом.