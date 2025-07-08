Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:11, 8 июля 2025МирЭксклюзив

Вероятность отказа Китая от сотрудничества с Россией из-за требования Европы оценили

Политолог Асафов: Китай не откажется от сотрудничества с Россией из-за Европы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Китай не станет отказываться от сотрудничества с Россией после требования главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Китай довольно ясно высказывался по этому вопросу. Очевидно, слова главы ЕК — это реакция на недавнее заявление Китая, в котором говорилось о том, что страна по очевидным причинам не приемлет поражение России. Это просто очередная попытка встать в ультимативную позицию», — убежден политолог.

Асафов заметил, что Китай достаточно прохладно относится к подобным заявлениям и чаще всего никак на них не реагирует. Политолог уверен, что Пекин будет действовать исключительно в своих интересах.

«Вызовет ли это какой-то скандал — тоже вряд ли, — считает Асафов. — Будет сдержанная реакция со стороны Китая. Так что вся эта история не закончится ничем ни для фон дер Ляйен, ни для российско-китайских отношений».

Ранее Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в поддержке экономики России в условиях конфликта на Украине. Она потребовала от Пекина ограничить сотрудничество с Москвой и подчеркнула, что отношение Китая к украинскому конфликту станет определяющим фактором для его будущих отношений с Европейским союзом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Миллионы рублей из бюджета потратили на дачу и баню сына бывшего замминистра обороны. Здания оформили как часть парка «Патриот»

    Путин назначил нового министра транспорта России

    Найдено захваченное пиратами судно с баснословными сокровищами

    В Петербурге лишь единицы оказались биологическими отцами своих детей

    Из правительства Курской области уволилась вторая за пять месяцев министр финансов

    Ким Кардашьян похвасталась бриллиантовыми ожерельями за миллиарды рублей

    В России одобрили расширение перечня условий для лишения мигрантов гражданства

    Примаков назвал аморальным определять в предатели всех уехавших из России

    На Западе раскрыли последствия продолжения Зеленским украинского конфликта

    Дочери Оззи Осборна сделали предложение руки и сердца во время прощального концерта рокера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости