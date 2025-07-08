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11:58, 8 июля 2025Россия

Власти Татарстана прокомментировали крушение самолета в Казани

Власти Татарстана: Рухнувший в Казани самолет выполнял испытательный полет
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Казани

Кадр: Telegram-канал Baza

Власти Татарстана прокомментировали крушение самолета в Казани. Сообщение пресс-службы главы региона Рустама Минниханова приводит издание ТНВ.

Воздушное судно рухнуло на жилой дом во вторник, 8 июля.

В пресс-службе пояснили, что самолет выполнял испытательный полет, в ходе которого произошла внештатная ситуация. Вследствие этого борт потерял управление и упал на дачный участок, указали там. «По данным оперативных служб, пострадавших на месте нет. Возгорание ликвидировано», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в сеть было выложено видео мощного пожара в садовом товариществе, расположенном на территории Казани. На кадрах также видно разбросанные погнутые железные обломки, похожие на части забора.

ЖЗЛ
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