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04:13, 8 июля 2025Бывший СССР

Военблогер сообщил об ударе «Геранями» по Николаеву

Военблогер Рожин: Николаев ночью подвергся налету «Гераней»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские дроны-камикадзе «Герань» нанесли удар по Николаеву. Об этом сообщил военный аналитик Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате атаки в городе вспыхнул пожар. По информации военблогера, в ночь на вторник, 8 июля, удары наносились по целям в восьми украинских областях. «Налет еще не окончен», — добавил он.

Украинское издание «Общественное» информировало о взрывах в Николаеве. Также они были слышны в Херсоне.

Ранее российские военные ударили «Геранями» по территориальному центру комплектования (ТЦК) в Харькове, уничтожив около 35 военных, включая руководство.

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