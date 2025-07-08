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10:22, 8 июля 2025Из жизни

Восьмиметровый питон целиком проглотил мужчину и попал на видео

В Индонезии из брюха огромного питона вырезали пропавшего фермера
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В деревне Маджапахит, Индонезия, питон проглотил 63-летнего фермера целиком. Об этом сообщает агентство Antara.

Пропажу пожилого Ла Ноти заметили соседи. Они должны были встретиться с ним утром, но узнали от родственников, что тот не вернулся домой с плантации. Вместе они отправились на поиски пропавшего фермера. Его мотоцикл был припаркован недалеко от хижины, а сама хижина была пуста. Рядом жители деревни нашли подозрительно огромного питона.

Восьмиметровую змею поймали. Мужчины вооружились ножами и вырезали из брюха питона тело. Оно принадлежало Ла Ноти. Соседи сняли содержимое желудка питона на видео. Предполагается, что змея набросилась на мужчину, когда тот кормил цыплят. У фермера не было с собой оружия, поэтому питон легко его проглотил.

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После соседи доставили останки Ла Ноти его семье, которая в скором времени организует похороны. Местные власти отметили, что это первый подобный случай в районе. Тем не менее в остальной Индонезии такие нападения питонов не редки. В сезон дождей они пробираются на плантации, чтобы поохотиться на скот.

Ранее сообщалось, что в Индонезии семиметровый питон наполовину проглотил 55-летнюю женщину. Змея напала, когда женщина собирала овощи в саду.

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