Восьмиметровый питон целиком проглотил мужчину и попал на видео

В Индонезии из брюха огромного питона вырезали пропавшего фермера

В деревне Маджапахит, Индонезия, питон проглотил 63-летнего фермера целиком. Об этом сообщает агентство Antara.

Пропажу пожилого Ла Ноти заметили соседи. Они должны были встретиться с ним утром, но узнали от родственников, что тот не вернулся домой с плантации. Вместе они отправились на поиски пропавшего фермера. Его мотоцикл был припаркован недалеко от хижины, а сама хижина была пуста. Рядом жители деревни нашли подозрительно огромного питона.

Восьмиметровую змею поймали. Мужчины вооружились ножами и вырезали из брюха питона тело. Оно принадлежало Ла Ноти. Соседи сняли содержимое желудка питона на видео. Предполагается, что змея набросилась на мужчину, когда тот кормил цыплят. У фермера не было с собой оружия, поэтому питон легко его проглотил.

После соседи доставили останки Ла Ноти его семье, которая в скором времени организует похороны. Местные власти отметили, что это первый подобный случай в районе. Тем не менее в остальной Индонезии такие нападения питонов не редки. В сезон дождей они пробираются на плантации, чтобы поохотиться на скот.

Ранее сообщалось, что в Индонезии семиметровый питон наполовину проглотил 55-летнюю женщину. Змея напала, когда женщина собирала овощи в саду.

