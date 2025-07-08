Врач раскрыл диагноз Пугачевой

Врач Кондрахин: Трясущиеся руки у Пугачевой могут быть симптомом заболевания

Трясущиеся руки у народной артистки СССР Аллы Пугачевой вряд ли связаны с сердечными проблемами. Таким мнением поделился врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с «Абзацем».

«Такое бывает при мышечной астении, при гипертиреозе и синдроме Паркинсона. Руки могут трястись от возникающего напряжения в определенном месте на фоне стресса или усталости от тяжестей», — сказал эксперт, добавив также, что, возможно, певице уже трудно держать телефон на вытянутых руках.

Ранее Алла Пугачева пожаловалась на трясущиеся руки. 76-летняя исполнительница сняла утреннюю готовку своего супруга Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) и дочери Елизаветы. Певица призналась, что старается найти нужный ракурс, однако испытывает сложности из-за трясущихся рук.