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17:55, 8 июля 2025Бывший СССР

ВС России установили флаг в населенном пункте в Запорожье

ВС России установили флаг в центре Каменского на запорожском направлении
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Вооруженные силы (ВС) России установили флаг в центре села Каменское на запорожском направлении. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Наши братья из 247-го полка "Батальон Ростов" водрузили флаг России и знамя подразделения в центре Каменского на запорожском направлении», — говорится в подписи к видео.

Авторы канала сообщают, что тяжелые бои за населенный пункт завершаются. При штурме Каменского бойцы столкнулись с водными преградами, плотной сетью оборонительных сооружений и обстрелами со стороны противника.

На данный момент там идет зачистка.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС России отбросили Вооруженные силы Украины к северным окраинам села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области.

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