Рогов: ВС России отбросили ВСУ к северным окраинам села Каменское в Запорожье

Российские военные отбросили Вооруженные силы Украины (ВСУ) к северным окраинам села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

Он указал, что Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись в Каменском, взяв под контроль западную часть села.

«Враг отброшен и пытается цепляться за северные и северо-восточные окраины», — подчеркнул Рогов. Политик добавил, что тяжелые и кровопролитные бои продолжаются за полное освобождение населенного пункта.

Ранее сообщалось, что ВС РФ снова продвинулись в Каменском под Запорожьем.