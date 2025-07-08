ВСУ стали дистанционно минировать российскую границу

Марочко: бойцы ВСУ дистанционно минируют границу России на стыке с Харьковщиной

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) дистанционно минируют противотанковыми и противопехотными минами государственную границу России на стыке с Харьковской областью. Происходит это в районе населенного пункта Казачья Лопань, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Как отметил аналитик, сейчас в этом районе вдоль госграницы украинские войска возводят новые фортификационные сооружения, а также дооборудуют те, что были ранее возведены. Эксперт, сcылаясь на собственные источники, сообщил, что часть противопехотных и противотанковых мин оказались заброшены на российскую территорию.

Ранее в Харькове сообщили о серии взрывов. Кроме того, они прозвучали не только в областном центре, но и на территории региона.