Высокопоставленный приближенный Трампа оказался уроженцем СССР

Директор Белого дома по кадрам Серхио Гор оказался уроженцем СССР. Место рождения высокопоставленного приближенного президента США Дональда Трампа раскрыло издание Times of Malta.
«Гор, чья настоящая фамилия Гороховский, родился в Ташкенте, СССР», — утверждается в публикации.
По данным издания, в Вашингтоне многие начали задаваться вопросом о происхождении Гора после его отказа раскрывать место рождения и фразы «это не Россия». Издание The Washington Post ранее выпустило материал о сотруднике Белого дома, назвав его «возможно, самым влиятельным человеком, о котором вы никогда не слышали» и написав, что Гор якобы родился на Мальте.
В марте сообщалось, что Гор предлагал Трампу уволить советника по нацбезопасности Майка Уолтца из-за скандала с чатом в мессенджере Signal.