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18:31, 8 июля 2025Мир

Высокопоставленный приближенный Трампа оказался уроженцем СССР

Times of Malta: Директор Белого дома по кадрам Гор оказался уроженцем СССР
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Директор Белого дома по кадрам Серхио Гор оказался уроженцем СССР. Место рождения высокопоставленного приближенного президента США Дональда Трампа раскрыло издание Times of Malta.

«Гор, чья настоящая фамилия Гороховский, родился в Ташкенте, СССР», — утверждается в публикации.

По данным издания, в Вашингтоне многие начали задаваться вопросом о происхождении Гора после его отказа раскрывать место рождения и фразы «это не Россия». Издание The Washington Post ранее выпустило материал о сотруднике Белого дома, назвав его «возможно, самым влиятельным человеком, о котором вы никогда не слышали» и написав, что Гор якобы родился на Мальте.

В марте сообщалось, что Гор предлагал Трампу уволить советника по нацбезопасности Майка Уолтца из-за скандала с чатом в мессенджере Signal.

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