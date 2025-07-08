Заслуженная артистка России умерла на 99-м году жизни

Большой Московский Цирк: Дрессировщица Нина Корнилова умерла в возрасте 98 лет

Заслуженная артистка России, дрессировщица слонов Нина Корнилова скончалась в возрасте 98 лет. Об этом говорится в публикации Большого Московского Цирка в Telegram-канале.

Коллеги отмечают, что талант и преданность искусству Корниловой оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и тех, кому посчастливилось работать с ней. Мастерство дрессуры и артистизм сделали артистку одной из самых уважаемых фигур в мире циркового искусства, подчеркнули в посте.

По словам соратников, любовь к животным и умение находить с ними общий язык поражали всех, кто имел честь видеть выступления дрессировщицы. Корнилова ушла, оставив яркое наследие, которое и дальше «будет жить в ее детях и внуках, а также в сердцах тех, кто видел ее на манеже и знал как человека».

Тем временем коллектив Большого Московского цирка выразил искренние соболезнования близким артистки, подчеркнув, что ее труд никогда не будет забыт.

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