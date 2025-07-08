Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:59, 8 июля 2025Культура

Заслуженная артистка России умерла на 99-м году жизни

Большой Московский Цирк: Дрессировщица Нина Корнилова умерла в возрасте 98 лет
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Росгорцирк

Заслуженная артистка России, дрессировщица слонов Нина Корнилова скончалась в возрасте 98 лет. Об этом говорится в публикации Большого Московского Цирка в Telegram-канале.

Коллеги отмечают, что талант и преданность искусству Корниловой оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и тех, кому посчастливилось работать с ней. Мастерство дрессуры и артистизм сделали артистку одной из самых уважаемых фигур в мире циркового искусства, подчеркнули в посте.

По словам соратников, любовь к животным и умение находить с ними общий язык поражали всех, кто имел честь видеть выступления дрессировщицы. Корнилова ушла, оставив яркое наследие, которое и дальше «будет жить в ее детях и внуках, а также в сердцах тех, кто видел ее на манеже и знал как человека».

Тем временем коллектив Большого Московского цирка выразил искренние соболезнования близким артистки, подчеркнув, что ее труд никогда не будет забыт.

Ранее была названа причина смерти звезды фильма «Любовь и голуби» Натальи Теняковой. На ее счету множество работ в театральных постановках и кинолентах. Одна из самых запоминающихся ролей в ее исполнении — баба Шура в картине «Любовь и голуби».

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Путине. Он пообещал Зеленскому столько военной помощи, сколько США смогут позволить

    Раскрыта причина роста рака легких среди некурящих

    Под Москвой жители устроили драку со строителями дороги и попали на видео

    Стало известно о возможном сроке для Смолова за драку в «Кофемании»

    Оксана Самойлова снялась в оголяющем грудь топе на яхте

    Россиянин описал поездку в популярный азиатский город фразой «нищета за немалые деньги»

    Живущая в Испании Лазарева рассказала о боли из-за эмиграции

    В России сократилось производство одного вида вина

    Заслуженная артистка России умерла на 99-м году жизни

    Трамп вновь провел параллель с Хиросимой после критики из Японии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости