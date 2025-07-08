Жители российского города сообщили о взрывах

Жители Новомосковска сообщили о взрывах в небе над городом

Жители Новомосковска Тульской области сообщили о взрывах в небе над городом, предварительно, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Слова очевидцев передал Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, звуки взрывов слышны в нескольких районах города и близлежащих поселках. В домах дрожали окна.

Утром 7 июля жители подмосковного Краснозаводска заявили о как минимум 10 взрывах в городе. Предварительно, город подвергся атаке беспилотников с 4 до 5 утра.