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23:06, 8 июля 2025Россия

Жители российского города сообщили о взрывах

Жители Новомосковска сообщили о взрывах в небе над городом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Жители Новомосковска Тульской области сообщили о взрывах в небе над городом, предварительно, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Слова очевидцев передал Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, звуки взрывов слышны в нескольких районах города и близлежащих поселках. В домах дрожали окна.

Утром 7 июля жители подмосковного Краснозаводска заявили о как минимум 10 взрывах в городе. Предварительно, город подвергся атаке беспилотников с 4 до 5 утра.

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