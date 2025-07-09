20 женихов остались без невест из-за плохой дороги и диких зверей

Жители деревни в Индии остались без невест из-за отсутствия дороги и хищников

В деревне в Индии не было свадеб более десяти лет из-за отсутствия нормальной дороги. Об этом сообщает South China Morning Post.

Деревня Джондалгатти в штате Карнатака осталась без молодоженов, поскольку невесты отказываются переезжать в труднодоступное поселение. 20 холостяков оттуда годами безуспешно ищут спутниц жизни — родители потенциальных кандидаток выступают категорически против браков.

«Девушки и их родители прямо избегают юношей из нашей деревни», — рассказал местный житель Парашу Патил. Некоторые мужчины вынужденно женились на вдовах или представительницах других каст. Добраться до цивилизации можно только по опасной семикилометровой тропе через лес, где водятся дикие звери — в основном опасные хищники. Первый автобус появился лишь в марте, но ходит он дважды в день — на рассвете и закате.

«Все параметры совпадали, но невесты отказывались, узнав о ситуации в деревне», — поделился проблемой один из холостяков, четыре года безуспешно ищущий жену. Многие молодые семьи покинули поселение. «Невеста поставила условие — жить за пределами деревни. Нам пришлось согласиться», — рассказал местный житель. Школа в Джондалгатти теперь пустует — детей в деревне не осталось.

Ранее в Индии свадьба закончилась похищением жениха. Инцидент произошел в деревне Дигва Дуболи, штат Бихар. Исполнительницы традиционного танца Лаунда-Наах похитили жениха Сону Кумара Шарму после конфликта с гостями.